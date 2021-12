Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Hilflose Person von Feuerwehr geborgen

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 10.12.2021, gegen 7.20 Uhr, hörten aufmerksame Nachbarn aus einer Wohnung in Buchholz Hilferufe. Da bekannt war, dass in der Wohnung ein älterer Herr alleine lebt und alle Versuche scheiterten, mit dem Mann in Kontakt zu treten, wurden Rettungsdienst und Polizei gerufen.

Mit Unterstützung der ebenfalls alarmierten Feuerwehr konnten die Rettungskräfte über eine Drehleiter die im Obergeschoss gelegene Wohnung des Seniors über den Balkon betreten.

Offenbar war der der bald 90-jährige Bewohner gestürtzt und in eine Notlage geraten. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

