POL-FR: Bonndorf: Autofahrer prallt gegen Garage - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 10.12.2021, gegen 09:30 Uhr, ist in Bonndorf ein Autofahrer gegen eine Garage geprallt. Aus bislang unbekannter Ursache war der 77-jährige Fahrer beim Abbiegen nach rechts einen 180 Grad-Bogen gefahren und seitlich mit einer Garage kollidiert. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 3500 Euro. An der Garage wurde das Tor komplett zerstört. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

