Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Kleintransporter bleibt in Bahnunterführung stecken

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 09.12.21, gegen 08.40 Uhr, blieb ein Kleintransporter in der Unterführung der Bahnstrecken am Elzweg in Emmendingen-Mundingen stecken. Der Fahrer übersah offenbar das entsprechende Verkehrszeichen, welches eine Maximalhöhe von 2,30 Meter erlaubt und blieb schließlich mit einer Fahrzeughöhe von 2,70 Meter in der Mitte der Unterführung so stecken, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Durch einen Abschleppdienst mußte das Fahrzeug geborgen werden. Ob es an der Brücke zu Beschädigungen gekommen ist, wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell