Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Mehrere Verstöße mit gefälschten Impfpässen festgestellt

Freiburg (ots)

Auch am 09.12.21 versuchten wieder mehrere Personen in Apotheken in der Emmendinger Innenstadt mit gefälschten Impfpässen einen digitalen Impfnachweis zu erlangen und machten sich so strafbar. Aufmerksame Mitarbeiter konnten diese Fälschungen an mehreren Merkmalen feststellen und so entlarven. Eine wurde vorläufig festgenommen.

