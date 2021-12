Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Einbrecher auf frischer Tat beobachtet

Freiburg (ots)

Breisach - Am Donnerstagabend, 09.12.2021, kam es gegen 19:50 Uhr zu einem erneuten Einbruch in das Vereinsheim des SV Breisach. Die Täter wurden von einem Verantwortlichen über die Videoüberwachungskamera beobachtet und konnten durch ihn über Lautsprecher angesprochen werden, woraufhin sie flüchteten. Wie durch die Polizei festgestellt wurde, konnten sich die Täter über ein Fenster Zugang zum Gebäude verschaffen. Im Inneren wurden eine Kiste durchwühlt, eine Türe beschädigt und versucht, diese in Brand zu setzen. Weiterhin wollten sie ein Kinderfahrrad entwenden; ließen jedoch davon ab. Personen, die den Tathergang beobachten konnten oder Hinweise zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 9117-0 zu melden.

