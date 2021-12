Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Polizei konnte bei Personenkontrolle Betäubungsmittel sicherstellen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, dem 08.12.21, gegen 18:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife eine Jugendgruppe auf, welche sich in verdächtiger Weise am Bahnhof Löffingen aufhielt. Als die Jugendlichen das Polizeiauto erblickten, verließen sie die Örtlichkeit fluchtartig. Die Jungen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren konnten wenig später im Rahmen der Fahndung aufgegriffen und kontrolliert werden.

Im Verlaufe einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die Personen verschiedene Gegenstände zum Konsum von Drogen und eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich hatten. Die Polizeibeamten leiteten gegen die Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren ein.

