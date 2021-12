Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verbaler Streit endet für eine Beteiligte im Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 10.12.2021, hat ein verbaler Disput in einem Parkhaus eines Einkaufsmarktes in Waldshut-Tiengen für eine der Beteiligten im Krankenhaus geendet. Gegen 10:10 Uhr waren insgesamt vier Personen zunächst verbal aneinandergeraten. Mutter und Sohn auf der einen Seite hatten zuvor sehr umfangreiches Warengut aus zwei Einkaufswagen in ihr geparktes Auto geladen und so den Kofferraum eines dahinter abgestellten Autos blockiert. Mutter und Tochter dieses Autos echauffierten sich über die lange Wartezeit, was letztlich der Auslöser einer hitzigen Diskussion wurde. In dieser angeheizten Stimmung kamen sich die Mütter sehr nahe, weshalb der Sohn die fremde Mutter zurückzog. Die 57-jährige stürzte in der Folge so unglücklich, dass sie sich eine schwere Frakturverletzung am Bein zugezogen haben dürfte. Vor Ort wurde sie vom Notarzt versorgt und kam in ein Krankenhaus. Gegen den 18-jährigen Sohn leitete die Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung ein.

