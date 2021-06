Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Katze absichtlich totgefahren - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, 10.06.2021, gegen 23.45 Uhr, fand ein Fußgänger auf der Bundesstraße 34, in Beuggen, bei der dortigen Lichtzeichenanlage, eine angefahrene Katze, welche noch am Leben war. Eine Autofahrerin hielt mit ihrem Pkw an, um den Verkehr zu warnen. Ein in Richtung Rheinfelden fahrender schwarzer Audi, Modell A 3, mit Lörracher-Zulassung, beschleunigte wohl seinen Pkw, holte augenscheinlich absichtlich aus und überfuhr vor den Augen der Zeugen die verletzte Katze. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, hat die Ermittlungen wegen einem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem schwarzen Audi geben können.

