Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In eine Schule im "Brand" wurde zwischen Mittwoch, 08.12.2021 und Donnerstag, 09.12.2021 eingebrochen. Unbekannte hebelten die Haupteingangstüre der Schule auf und drangen so in die Schule ein. Innerhalb des Gebäudes waren alle Türen verschlossen, augenscheinlich wurden diese nicht weiter angegangen. Eventuell wurden die Unbekannten bei ihrem Einbruch gestört. Diebstahlschaden entstand keiner, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.00 Uhr und 06.40 Uhr. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmung an der Schule im "Brand" gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

