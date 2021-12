Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall auf Wiesentalstraße verursacht Verkehrschaos in Lörrach

In der Folge eines Unfalles auf der Wiesentalstraße / Einmündung Grüttweg kam es am Mittwoch, 08.12.2021, gegen 14.45 Uhr, zu einem größeren Verkehrschaos in Lörrach. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Wiesentalstraße und wollte nach links in den Grüttweg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 31-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, welche die ausgelaufenen Betriebsstoffe beseitigte. Während der Unfallaufnahme war die Wiesentalstraße für eine längere Zeit gesperrt, was im Stadtgebiet von Lörrach zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

