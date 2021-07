Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:10 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße ein Unfall, als ein 70-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren wollte, dabei aber eine auf dem Radweg fahrende 30-jährige Radfahrerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau fiel hin. Sie zog sich dabei Schürfwunden an Knöchel und Ellbogen zu. Ihre 4-jährige Tochter, die im Kindersitz hinten auf dem Fahrrad saß, blieb glücklicherweise unverletzt. Die Radfahrerin ist zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

