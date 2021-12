Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Pkw ausgebrannt

Freiburg (ots)

Mehrere Anrufer teilten der Polizei am Donnerstag, 09.12.2021, gegen 00.40 Uhr mit, dass in der Tullastraße ein dort geparktes Auto brennen würde. Vor Ort konnte ein weißes VW Golf Cabrio festgestellt werden, welches im Innenraum bereits stark brannte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Daneben stehende Fahrzeuge oder Gebäude waren durch den Brand nicht gefährdet. Die Brandursache ist noch unklar. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Pkw brannte total aus, der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

