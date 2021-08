Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Dritter Brand im Fahnenkamp: Müllcontainer steht in Flammen

Bedburg-Hau (ots)

Insgesamt zum dritten Mal innerhalb der letzten 14 Tage musste die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau erneut zu einem Einsatz in den Fahnenkamp nach Hau ausrücken. Diesmal brannte am späten Samstagabend (31.07.2021) gegen 22:50 dort ein 1100-Liter Müllcontainer auf dem Gelände einer Einrichtung der Rheinischen Kliniken. Wenige Meter weiter hinter dem Gebäude stand dann noch ein Papierstapel in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Der Schaden blieb gering.

Zuletzt hatten dort auf einem Parkplatz nacheinander zwei PKW gebrannt.

Die Feuerwehr zeigt sich verärgert: Bisher kam es immer nur zu Sachschäden und zum Glück nicht zu Personenschäden. Aus Sicht der Einsatzkräfte hat das nichts mit Jungenstreichen oder Mutproben zutun. Sie appellieren daher an die Vernunft: Brandstiftung ist sinnlos, strafbar und die Schäden nicht abschätzbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren gestern 20 Feuerwehrmänner und -frauen unter der Leitung von Brandoberinsepktor Christoph Howald.

