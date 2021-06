Polizei Düren

POL-DN: Von Rollstuhl angefahren: Unfallbeteiligte gesucht

Jülich (ots)

Am Sonntagmorgen kam es auf einem Supermarktparkplatz zum Zusammenstoß zwischen einem elektrischen Rollstuhl und zwei Fußgängerinnen. Eine Fußgängerin entfernte sich vom Unfallort, ohne Personalien anzugeben.

Auf dem Parkplatz in der Straße "An der Leimkaul" fand am Sonntag ein Flohmarkt statt. Gegen 10:30 Uhr fuhr ein 76-jähriger Mann aus Jülich mit einem elektronischen Krankenfahrstuhl über den Platz, als es zum Zusammenstoß mit zwei Passantinnen kam, durch den beiden Fußgängerinnen leicht verletzt wurden. Ein Rettungswagen wurde hinzugerufen. Während der Rollstuhlfahrer unverletzt blieb, wurde eine der beiden Frauen, eine 77-Jährige aus Aachen, zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die andere Frau verließ die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Polizei, nachdem ihre Verletzungen behandelt worden waren. Personalien hinterließ sie nicht.

Die Polizei bittet die am Unfall beteiligte Frau, sich zu melden. Der Sachbearbeiter ist unter der Rufnummer 02421 949-5231 erreichbar. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten kann die Leistelle unter der Nummer 02421 949-6425 kontaktiert werden.

