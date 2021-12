Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Lkw reißt sich Tank auf - Feuerwehr kann ein Teil des ausgelaufenen Kraftstoffes binden

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 09.12.2021, hat sich in Unterlauchringen ein Lkw den Dieseltank aufgerissen. Kurz nach 06:00 Uhr war der 53-jährige Lkw-Fahrer von der Bundesstraße auf ein Baustellengelände eingefahren. Beim Überfahren des Bordsteins beschädigte er sich dabei den Tank. Rund 300 Liter Diesel liefen aus. Ein Teil konnte von der verständigten Feuerwehr gebunden werden, ein Teil gelangte ins Erdreich. Die Umweltbehörde wurde eingeschalten. Das kontaminierte Erdreich musste abgetragen werden. Die Feuerwehr Lauchringen war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Der Sachschaden am Lkw liegt bei rund 4000 Euro.

