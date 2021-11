Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorroller mutwillig demoliert - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfall beim Spurwechsel

In der Ruhrstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr beim Spurwechsel ein Verkehrsunfall. Ein 93-jähriger Mercedes-Fahrer wechselt von links nach rechts und stieß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mercedes-Lenker zusammen. An den beiden Autos, die auch abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Waiblingen: Roller entwendet und beschädigt

Ein in der Hofstetterstaße geparkter Motorroller der Marke Pegasus wurde am Donnerstag entwendet. Unbekannte schoben das Zweirad auf eine nahegelegene in Richtung Erlenweg befindliche Wiese. Dort wurde das Helmfach aufgebrochen und sämtliche Fahrzeugverkleidungen demoliert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Hinweise zum Tatgeschehen, das sich zwischen 17.45 Uhr und 20.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Unfall beim Abbiegen

Der 47-jährige Fahrer eines Sattelzugs bog am Donnerstag gegen 12.20 Uhr von der Theodor-Kaiser-Straße nach links in die Bahnhofstraße ein. Hierbei schwenkte das Fahrzeugheck aus, das einen nebenan stehenden Pkw Mercedes streifte. Am Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

