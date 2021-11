Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Vellberg: Entgegenkommendem Fahrzeug ausgewichen - Zeugen gesucht

Ein 23-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 18 Uhr die K2603 von Unteraspach in Richtung Oberscheffach. Dabei kam ihm ein schwarzer Pkw entgegen und kam auf die Fahrbahn des 23-Jährigen. Dieser musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern und fuhr in den dortigen Straßengraben. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Fahrer des schwarzen Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Gaildorf: Unfall beim Einfahren auf Straße

Gegen 7:00 Uhr am Donnerstag wollte ein 32-Jähriger Seat-Fahrer aus einem Parkplatz entlang der Kanzleistraße in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei den Mercedes-Kleinlaster eines 36-Jährigen, der die Kanzleistraße von der Stadtmitte kommend in Richtung Unterrot befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Oberrot: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr wurde auf einem Betriebsgelände in der Eugen-Klenk-Straße ein Brand gemeldet. Offenbar hatte es hier einen technischen Defekt in einer Absauganlage gegeben, welcher zu dem Feuer geführt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Feuerwehr Oberrot war mit 28 Wehrleuten vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell