Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Auf dem Weg zur Arbeit ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Drei Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen (19. Oktober, 4:50 Uhr) eine 19-Jährige überfallen und ausgeraubt. Die Frau berichtete der Polizei, dass sie auf dem Weg zur Arbeit war und durch einen angrenzenden Park an der Richard-Wagner-Straße lief. Auf Höhe des Finanzamtes Duisburg-West bemerkte sie drei Männer. Einer von ihnen habe sie mit einem Messer bedroht und ihre Handtasche vom Arm gerissen. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Beethovenstraße.

Die Frau beschreibt einen der Verdächtigen als 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann zwischen 20 und 25 Jahren mit dunkler Hautfarbe. Er soll blonde Strähnchen gehabt haben und komplett in Schwarz gekleidet gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die den Überfall beobachtet oder Hinweise zu den Unbekannten haben (Telefon: 0203 2800).

