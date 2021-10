Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Handy am Steuer - Frontalzusammenstoß auf der Rügenstraße

Duisburg (ots)

Im Kurvenbereich der Rügenstraße sind am Montagnachmittag (18. Oktober, gegen 15 Uhr) ein Toyota und ein Hyundai frontal zusammengestoßen. Die Fahrerin des Toyotas (30) gab später der Polizei gegenüber zu, durch ihr Handy abgelenkt gewesen zu sein. Sie kam von ihrer Fahrspur ab, so dass der entgegenkommende Fahrer des Hyundai (54) nicht mehr ausweichen konnte. Die 30-Jährige kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Autos gab an, selbst zum Arzt gehen zu wollen.

