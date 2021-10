Polizei Duisburg

Ravenstein (NL): Mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit Jetskidiebstahl geklärt

Duisburg / Düsseldorf / Ravenstein (ots)

Die Wasserschutzpolizei Duisburg hat gemeinsam mit niederländischen Kollegen einen Jetskidiebstahl geklärt. In der Zeit von Mittwoch (13. Oktober) 16 Uhr bis Donnerstag (14. Oktober) gegen 15 Uhr haben Unbekannte einen Jetski aus dem Düsseldorfer Yachthafen gestohlen. Was die Diebe nicht wussten: Der Eigentümer hatte einen GPS-Sender am Wassermotorrad verbaut. Er ortete sein Jetski im niederländischen Ravenstein. Das Zentrale Kriminalitätskommissariat der Wasserschutzpolizei nahm Kontakt zu den Kollegen im Nachbarland auf, die wiederum umgehend in Ravenstein tätig wurden. Sie konnten eine Person wegen des Verdachts der Hehlerei festnehmen. Auch der Jetski wurde beschlagnahmt. Zudem fanden die niederländischen Polizisten in einer Halle mehrere Außenbordmotoren und Motorenblöcke. Die Ermittlungen dauern an.

