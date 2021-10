Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Geldautomat in Supermarkt gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen (15. Oktober) einen Geldautomaten in einem Supermarkt auf der Römerstraße (nahe Grenze Moers) gesprengt. Eine Videoüberwachung zeichnete die Tat auf: Gegen 1:20 Uhr sind drei Personen zu erkennen, die wenige Minuten später zwei Eingangstüren aufbrechen. Um 3 Uhr sprengen sie den Automaten im Vorraum des Geschäftes. Einer der Täter (komplett in Schwarz gekleidet) greift nach der Beute und flüchtet anschließend mit seinen Komplizen in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei (KK 14) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben (Telefon: 0203 2800).

