Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Geraberg (ots)

In der Nacht von Freitag zum Samstag beschädigten unbekannte Täter, an einem Pkw Renault, den vorderen Scheibenwischer. Der Pkw war zur Tatzeit vor einem Wohnhaus in der Geschwendaer Gasse in Geraberg abgestellt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese setzen sich bitte telefonisch unter Nennung der Bezugsnummer 0278000/2021 mit der Polizei in Ilmenau in Verbindung. (rk)

