Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Verdacht auf Fahren unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten]

Am 22.10.2021, gegen 01:00 Uhr, wurde ein 31-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle verdichteten sich die Anzeichen darauf, dass der Fahrer Alkohol konsumiert haben könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von 1,04 Promille. In der Folge wurde der Fahrer in eine nahegelegene Klinik verbracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell