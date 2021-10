Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Unverhältnismäßig teure Rohrreinigung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen]

Am 11.10.2021, zwischen 10:45 Uhr und 11:05 Uhr, erschien ein Notdienst für Rohrreinigungen in der Martinstraße 12 am Haus einer 75-jährigen Frau. Diesen Notdienst hatte sie zwei Tage zuvor am Samstag verständigt, da die Toilette verstopft war. Die Verstopfung wurde durch die bislang unbekannten Personen beseitigt. Für die Beseitigung verlangte der Notdienst einen unverhältnismäßig hohen Betrag als Bezahlung.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

