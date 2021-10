Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer flüchtet vor Zollstreife - mutmaßlich Drogen dabei - Haftbefehl erlassen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 20.10.2021, hat ein Radfahrer in Lörrach versucht, sich einer Zollkontrolle zu entziehen. Gegen 23:00 Uhr sollte der 31-jährige Mann beim Bahnhof kontrolliert werden. Dieser flüchtete auf einem Fahrrad verfolgt von der Zollstreife. Aufforderungen, anzuhalten, ignorierte der Tatverdächtige. Deshalb wurde ihm der Weg mit dem Dienstfahrzeug abgeschnitten. Der Mann prallte mit dem Fahrrad in die Seite des Zollfahrzeugs und stürzte. Am Zollfahrzeug wurde dadurch ein Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht. Der Mann setzte seine Flucht sofort zu Fuß fort, konnte aber im Rahmen der in der Zwischenzeit eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Bei der Absuche seines Fluchtweges konnten ein Geldbeutel mit einem höheren Bargeldbetrag und eine Plastiktüte mit einer größeren Menge mutmaßlichem Amphetamin aufgefunden und beschlagnahmt werden. Ermittlungen ergaben den dringenden Verdacht, dass der Tatverdächtige diese Sachen besessen und mit Betäubungsmittel gehandelt habe. Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach - Untersuchungshaftbefehl erlassen.

