Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Arbeiter bricht auf Dach ein - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.10.2021, gegen 15:50 Uhr, ist in Bonndorf ein Arbeiter schwer verunglückt. Der 21-jährige hatte auf dem Dach einer betriebseigenen Halle Arbeiten durchgeführt und war eingebrochen. Er stürzte ca. vier Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

