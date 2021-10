Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch - Notebooks gestohlen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 21.10.2021, ist in ein Haus in Weil am Rhein-Friedlingen eingebrochen worden. Zwischen 14:00 Uhr und 16:15 Uhr drangen Unbekannte in zwei Hochparterrewohnungen in der Obere Schanzstraße ein. Auch ein Büro im Dachgeschoss wurde von den Tätern heimgesucht. Aus einer Wohnung fehlen mehrere Notebooks. Vermutlich über die Haustüre dürften die Tatverdächtigen das Haus wieder verlassen haben. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell