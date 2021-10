Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Küchenbrand

Freiburg (ots)

Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Donnerstagabend, 21.10.2021, in Grenzach-Wyhlen. Verletzt wurde niemand. Gegen 18:45 Uhr war die Rettungsleitstelle über einen Wohnungsbrand informiert worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte war es den Bewohnern gelungen, das Feuer zu löschen. Die Küche wurde beschädigt, der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte im Mülleimer entsorgte Asche den Brand verursacht haben. Die Wohnung war wieder bewohnbar, nachdem sie belüftet worden war.

