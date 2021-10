Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - niemand ernsthaft verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 21.10.2021, kam es auf der B 34 zwischen Lauchringen und Klettgau-Grießen zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt keiner der Fahrer ernsthafte Verletzungen. Gegen 07:45 Uhr war ein in Richtung Klettgau fahrender 22 Jahre alter VW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten. Er dürfte kurz eingeschlafen sein. Der VW kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Mitsubishi eines 63 Jahre alten Mannes. Eine 21 Jahre alte VW-Fahrerin wollte den verunglückten Fahrzeugen ausweichen und lenkte ihr Fahrzeug nach links in ein Feld. Dabei stieß sie mit dem Mitsubishi zusammen, der nach der Kollision mit dem VW des Mannes von der Straße geschleudert worden war. Alle drei Fahrer kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus zur weiteren medizinischen Abklärung. Der Führerschein des VW-Fahrers wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 27500 Euro. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

