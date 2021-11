Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Seniorenzentrum

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

In ein Seniorenzentrum in der Gartenstraße drang eine noch unbekannte Person in den frühen Morgenstunden des 27.11.2021 gewaltsam ein. Der Eindringling versuchte im Anschluss in ein verschlossenes Büro zu gelangen, konnte die Tür jedoch nicht öffnen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0277954/2021 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell