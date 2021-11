Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Ein noch unbekannter Täter beschädigte am Freitag gegen 20.15 Uhr in der Straße Lauchaer Höhe einen dort geparkten Pkw Ford. Mittels eines Steins wurde eine Seitenscheibe beschädigt, so dass ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro entstand. Der Unbekannte wurde als ca. 20 bis 30-jähriger Mann mit heller Hautfarbe beschrieben. Er war dunkel bekleidet und hatte eine schwarze Mütze auf. Auf seiner Jacke war ein orangener Rückenaufdruck zu erkennen. Zeugenhinweise zum Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0277792/2021 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell