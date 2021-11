Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schild umgefahren - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Freitag, kurz vor 17.00 Uhr wurde die Gothaer Polizei darüber informiert, dass ein weißer Transporter beim Rangieren in der Vereinsstraße gegen ein Verkehrsschild gefahren sei. Im Anschluss verließ das Fahrzeug die Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug und zum Fahrer machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0277764/2021. (av)

