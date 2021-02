Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Haftbefehl vollstreckt

Saarbrücken (ots)

Ein Jahr und drei Monate muss ein junger Mann in Haft, den Bundespolizisten in der Nacht von Sonntag auf Montag in Saarbrücken kontrollierten.

Bei der Überprüfung der Personalien des 26-jährigen stellte sich nämlich heraus, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge per Haftbefehl gesucht wurde.

Als die Beamten den Mann daraufhin durchsuchen wollten, versuchte dieser eine Tablette wegzuwerfen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich auch hierbei um Betäubungsmittel.

Den jungen Italiener erwartet diesbezüglich nun ein weiteres Strafverfahren. Zur Verbüßung seiner Haftstrafe wurde er in die JVA Saarbücken eingeliefert.

