Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und Moped

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem VW die Lutherstraße in Sonneberg und missachtete die Vorfahrt eines Mopeds an der Kreuzung zur Oberlinder Straße. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 15-jährige Simson-Fahrer verletzte sich dabei leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Seine 14-jährige Mitfahrerin sowie der Fahrer des VW blieben zum Glück unverletzt.

