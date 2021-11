Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ungeprüfte Feuerwerkskörper sichergestellt

Schleiz (ots)

Während der Alkoholkontrolle eines 69-jährigen Fahrzeug-Führers am Dienstag gegen 15:45 Uhr in der Straße "Am Fasanengarten" in Schleiz stellten die Beamten zwar keinen Alkoholeinfluss bei dem Fahrer fest, sondern 40 ungeprüfte ausländische Feuerwerkskörper. Da diese Art von Pyrotechnik nicht nur verboten, sondern vor allem gefährlich ist, stellten die Polizisten die Gegenstände sicher und brachten diese mittels Sprengstoffkiste zur Dienststelle. Der ursprüngliche Besitzer erhielt eine Anzeige.

