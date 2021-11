Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: nbekannte hacken Computersoftware- mehrere tausend Euro Schaden für Tankstellenbetreiber

Triptis (ots)

An einer Tankstelle in Triptis tankten in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Verkehrsteilnehmer zu extrem reduzierten Preisen je Liter Kraftstoff. Es stellte sich nach Rücksprache mit dem Tankstellenbetreiber heraus, dass eine bislang unbekannte Person sich vermutlich ins Benutzerportal für Tankstellen eingehackt und so die Preise für Kraftstoff reduziert hatte. Es wird u.a. aufgrund des Verdachts der Computersabotage ermittelt, dem Tankstelleneigentümer entstand Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell