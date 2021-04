Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zwei Tonnen Metallschrott gestohlen

Zeugen gesucht

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Mittwoch (31. März 2021) haben unbekannte Täter ca. zwei Tonnen Metallschrott in Goch-Pfalzdorf entwendet. Ein Zeuge sah gegen 13:30 Uhr, wie mindestens zwei Personen auf einem Hof an der Kirchstraße ihre Beute, hauptsächlich alte Metallfelgen, auf einen weißen Transporter aufluden. Das Fahrzeug mit Pritsche hatte einen Planenaufbau, vorne war der Transporter mit den Worten "Zeltverleih und Aufbau" in roter Schrift bedruckt. Das Fahrzeug trug ein Kennzeichen mit der Ortskennung HER für Herne. Die beiden Täter sollen Männer mit südeuropäischem Aussehen gewesen sein, ihr Alter wird auf über 30 Jahre geschätzt.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell