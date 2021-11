Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Firmengebäude

Wurzbach (ots)

Unbekannte drangen innerhalb der letzten vier Wochen gewaltsam in das Gebäude auf einem Firmengelände in der Straße "Benignengrün" in Wurzbach ein und schlugen hierzu mehrere Türen sowie Scheiben ein. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und ließen Alufelgen sowie Autozubehör im Gesamtwert von rund 1.000 Euro mitgehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

