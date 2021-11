Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: LKW verselbstständigt sich und richtet hohen Sachschaden an

Oberpöllnitz (ots)

Am gestrigen Abend erreichte die Polizei eine Mitteilung aus Oberpöllnitz, wonach sich ein LKW verselbstständig und neben einer Stromleitung auch mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 75-Jähriger den 40-Tonner offensichtlich nicht ausreichend gegen Wegrollen abgesichert hatte und es aufgrunddessen kurz nach 22 Uhr in der Mittelpölnitzer Straße zu einem enormen Schadensbild kam. Nämlich rollte der LKW eine Gefällstrecke hinab, stieß gegen insgesamt drei geparkt abgestellte Fahrzeuge und kollidierte weiterhin mit einem Hausstromverteilerkasten. Glücklicherweise wurden keine Personen durch den LKW verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Zusätzlich wurden Mitarbeiter der Thüringer Energienetze angefordert, um den Schaden an den Stromleitungen zu beheben.

