Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Pkw

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Eine durch einen Unbekannten beschädigte Frontscheibe an seinem Pkw Mercedes stellte ein 62-jähriger Mann am Freitagabend auf einem Firmenparkplatz in der Ziegeleistraße fest. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche die Tat im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 22.15 Uhr beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 in Verbindung. Bezugsnummer: 0277887/2021. (av)

