Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Arnstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Fiat und einem Fahrradfahrer kam es am Samstagvormittag in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt. Beim Ausfahren aus der Tankstellenausfahrt übersah die 18-jährige Fiat-Fahrerin den 67-jährigen Radfahrer, welcher zu dem Zeitpunkt den Radweg befuhr und stieß gegen den Radfahrer. Dieser kam zu Fall und wurde hierdurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (rk)

