Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Breisach - Am Donnerstag, 09.12.2021, zwischen 19:50 Uhr und 20:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Breisach, Zum Kaiserstuhl, zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem ordnungsgemäß parkenden schwarzen Mercedes und beschädigte diesen im hinteren linken Bereich. Anschließend entfernt sich der Unfallverursachende unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. Personen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder sachdienliche Angaben zum Tatfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 9117-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell