Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck:Polizei sucht zwei Tatverdächtige nach schwerem Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am 23.09.2021 (21:44 Uhr) kam es in einem Supermarkt an der Horster Straße (Brauck) zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige öffneten mittels Schraubendreher eine Geldkassette an einer Kasse und entwendeten Bargeld.

Weitere Hinweise und Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls-0

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111

