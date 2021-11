Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten

Auf der Paschenbergstraße wurde zwischen dem späten Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen (2.30 Uhr) in ein Firmengebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und durchwühlten dann diverse Schränke. Dazu wurden auch verschiedene Türen im Inneren aufgebrochen. Ob und wenn, was die Täter erbeutet haben, ist noch unklar.

An der Straße Hohes Feld wurde am Sonntagvormittag bzw. am frühen Sonntagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nutzten offenbar ein gekipptes Schlafzimmerfenster, das sie aufhebelten und dadurch ins Zimmer einstiegen. Die Bewohnerin war zur Tatzeit zu Hause, in einem anderen Teil der Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der oder die Täter hatten möglicherweise ein Fahrrad dabei.

An der Gertrudenau sind unbekannte Täter am Sonntagmittag, zwischen 11 und 14 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die Einbrecher, während die Bewohnerin zu Hause war und sich im Wohnzimmer ausruhte. Als die Frau gegen 14 Uhr in ihr Schlafzimmer ging, bemerkte sie das geöffnete Fenster und das durchwühlte Zimmer. Gestohlen wurde scheinbar nichts. Der oder die Täter haben vermutlich ein gekipptes Fenster genutzt, um in das Schlafzimmer einzubrechen.

Gegen 11 Uhr des heutigen Tages verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Distelner Straße. Er durchsuchte gerade die Wohnung, als er von der 79-jährigen Wohnungsinhaberin entdeckt wurde. Er ergriff sofort die Flucht. Beschreiben konnte ihn die Frau lediglich wie folgt: etwa 1,70m groß, ca. 30-35 Jahre alt, stabil, dunkelblondes Haar, sprach gebrochen Deutsch. Unterwegs war er mit einem Fahrrad, das nicht näher beschrieben werden kann. Ein weiterer Zeuge ergänzte die Beschreibung: vermutlich Vollbart unter dem Mund-Nasen-Schutz. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Ein möglicher Zusammenhang zu den beiden vorher benannten Fällen wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Bottrop

Am Ottenschlag brachen unbekannte Täter in ein Haus ein. Zunächst versuchten sie die Terrassentür aufzuhebeln. Dies misslang jedoch aufgrund des zusätzlich gesicherten Griffs. Jedoch hatten sie am daneben liegenden Fenster Erfolg; sie hebelten es auf. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Möbelstücke und flüchteten schließlich unerkannt mit Bargeld. Die 80-jährige Bewohnerin schlief zum Zeitpunkt des Einbruchs im ersten Obergeschoss. Verdächtige Geräusche weckten sie. Vermutlich verschreckte sie Täter. Angetroffen hat sie niemanden mehr. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag, zwischen 18h und 20h.

Recklinghausen

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Freitag (05.11.) am Oerweg. Die Täter brachen in das Haus ein und entwendeten Bargeld. Die Tat ereignete sich vermutlich irgendwann am Vormittag.

Am Beckbruchweg brachen unbekannte Täter, zwischen dem Freitagnachmittag und dem Samstagmorgen, in die Diensträume eines Recklinghäuser Unternehmens ein. Sie brachen mehrere Spinde auf und entwendeten Bargeld. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor.

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen brachen Unbekannte in eine Praxis an der Ehlingstraße ein. Sie flüchteten mitsamt ihrer Beute (Bargeld) unerkannt vom Tatort.

In eine Lagerhalle an der Lise-Meitner-Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend (23h) bis Sonntagnacht (Mitternacht) ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie mehrere elektronische Geräte.

Castrop-Rauxel

An der Holzstraße brachen Unbekannte die Eingangstür eines Kosmetikstudios auf. Sie durchsuchten Schränke und entkamen schließlich unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Tatzeit erstreckt sich von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr.

Zu einem weiteren Einbruchdiebstahl kam es an der Wartburgstraße. Dort brachen unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagmittag in eine Tierarztpraxis ein. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Bargeld. Bevor die Täter ins Objekt gelangten versuchten sie verschieden Zuwege aufzubrechen. Letztlich entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

