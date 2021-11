Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Weusterstraße wurde in der Nacht auf Sonntag - zwischen 1 Uhr und 6 Uhr - ein blauer Toyota Verso angefahren und dabei massiv beschädigt. Die komplette linke Fahrzeugseite des Kleintransoirters wurde dabei demoliert. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schaden durch einen LKW verursacht.

Datteln:

Auf der Amtshausstraße hat es heute Vormittag eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein schwarzer Kia Carens an der Beifahrerseite beschädigt. Die Reparatur wird schätzungsweise rund 1.000 Euro kosten. Die Unfallzeit liegt zwischen 8.30 Uhr und 8.55 Uhr.

Dorsten:

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen ist ein unbekannter (Auto-)Fahrer gegen einen Holzschuppen auf der Halterner Straße gefahren - und ist anschließend geflüchtet. Die genaue Unfallörtlichkeit liegt in einer Sackgasse. Der Schaden am Schuppen wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Marl:

Auf der Bergstraße wurde heute, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr, ein blauer Mazda MX-5 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet - an seinem Fahrzeug dürfte mindestens das (rechte) Bremslicht kaputt sein. An dem Mazda entstand Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die jeweils zuständigen Verkehrskommissariat in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell