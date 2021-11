Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B500, Schönwald im Schwarzwald, Triberg im Schwarzwald) Zusammenstoß im Begegnungsverkehr (05.11.2021)

B500, Schönwald im Schwarzwald, Triberg im Schwarzwald (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es heute gegen 14.30 Uhr auf der B500 gekommen. Ein 21-Jähriger war mit seinem VW von Schönwald in Richtung Triberg unterwegs und kam nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem VW einer 28-jährigen Frau zusammen, die in entgegengesetzter Richtung auf der B500 fuhr. Nach gegenwärtigem Stand wurden beide leichtverletzt und in Krankenhäuser gebracht. Da die Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie durch Abschleppdienste abtransportiert werden. Hierfür musste die Bundesstraße am Nachmittag einige Zeit gesperrt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

