Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht vom Samstag, 14.08.2021

Offenbach (ots)

Spezialkräfte der Polizei im Einsatz - Niederdorfelden (kk) Einsatzkräfte der Polizei haben am Samstag in Niederdorfelden einen 56-Jährigen festgenommen. Vorausgegangen war eine Mitteilung, dass sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe. Die in der Folge alarmierten Spezialkräfte nahmen den offenbar verwirrten Mann gegen 17.50 Uhr unversehrt fest. Für Anwohner bestand keine Gefahr. Der Mann wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Der Bereich um die Einsatzstelle an der Berliner Straße war während der Einsatzmaßnahmen weiträumig abgesperrt. Offenbach, 14.08.2021, Pressestelle, Kirsten Krüger

