POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Parkplatzunfall fordert rund 10.000 Euro Schaden (05.11.2021)

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Freitag, kurz nach 11.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums an der Dieselstraße zwischen einem VW Polo und einem BMW Kombi ereignet hat. Der 67-jährige Fahrer des Polos fuhr auf dem Parkplatz links an einem Stand für Einkaufswagen vorbei in Richtung einer auf dem Parkplatz angelegten Wegkreuzung. Aufgrund der Sichtbehinderung durch den Stand übersah der Mann einen BMW Kombi, dessen 26-jähriger Fahrer sich von rechts der Wegkreuzung des Parkplatzes näherte. Bei einer folgenden und heftigen Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

