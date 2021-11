Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einschusslöcher an der Dachrinne

Tuttlingen (ots)

Augenscheinliche Einschusslöcher in einer Dachrinne eines Miethauses in der Weißrosenstraße haben einen Wohnungsverwalter am Donnerstag stutzig werden lassen. Er wendete sich deshalb an die Polizei. Diese geht davon aus, dass jemand auf Schwalbennester geschossen hat, die an der Gebäuderückseite zur Salzstraße nahe der Rinne befestigt waren. Vor geraumer Zeit schon wurde dem Verwalter die undichte Regenrinnen an dem Gebäude gemeldet. Als er jetzt am Donnerstag diese austauschte, bemerkte er mehrere Löcher darin, die von Luftgewehrschüssen herrühren könnten. Wann die Schüsse abgegeben wurden, steht allerdings noch nicht fest. Auch wurden bislang weder Projektile noch tote Tiere gefunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

