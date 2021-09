Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall auf der B105 bei Martenshagen

Barth (LK VG) (ots)

Am 22.09.2021, gegen 15.20 Uhr, kam es auf der B105 zwischen den beiden Ortschaften Löbnitz und Martenshagen in einem Waldstück zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen stießen ein LKW, welcher in Richtung Rostock fuhr, und ein PKW (VW), welcher aus der entgegengesetzten Richtung kam, zusammen, weil der PKW auf die Fahrspur des Lkws fuhr. In der Folge bekam ein weiterer PKW (VW), welcher hinter dem ersten Pkw fuhr, Fahrzeugteile ab. Der LKW kam nach der Kollision von der Fahrbahn ab, kippte und blieb auf der Seite liegen. Der 59-jährige deutsche Fahrzeugführer blieb in dem LKW stecken und wurde durch die Kräfte der Feuerwehr befreit. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in das Klinikum nach Stralsund verbracht. Der 46-jährige deutsche Unfallverursacher des PKW (VW) wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls leicht verletzt. Die weiteren zwei Insassen des PKWs erlitten ebenfalls Verletzungen. Ein Insasse wurde aufgrund der Schwere der Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Der 53-jährige deutsche Fahrzeugführer des dritten beteiligten Fahrzeugs blieb unverletzt. Alle Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der derzeitige Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Während des gesamten Zeitraums wurde die B105 gesperrt und durch die Kräfte der Polizei eine Umleitung eingerichtet. Die Bergungsarbeiten dauern immer noch an. Daher ist die B105 voraussichtliche bis 00.00 Uhr gesperrt.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Tel.: 0395/ 5582 2223

Fax: 0395/ 55825 20226 E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell